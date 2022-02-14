Macaristan'da 3 günde 685 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi - Son Dakika

Macaristan'da 3 günde 685 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 685 düzensiz göçmenin sınırlardan geri çevrildiği, son bir haftada da 23 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Ocak-6 Şubat'ta 1872, 7-13 Şubat'ta 1501 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.