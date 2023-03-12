Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı - Son Dakika
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Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı

12.03.2023 22:27

- Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına 42 araç karışırken, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

- Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı
BUDAPEŞTE - Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına 42 araç karışırken, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Macaristan'da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Başkent Budapeşte'nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı D-100'de lüks cip su kanalına uçtu: 1 yaralı D-100'de lüks cip su kanalına uçtu: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Macaristan, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan'da 40'tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı - Son Dakika
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