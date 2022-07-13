Macaristan'da 6 ayda 109 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Macaristan Başbakanı İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, bu yılın ilk 6 ayında ülkeye girmek isteyen 109 bin düzensiz göçmenin güvenlik güçlerince engellendiğini belirtti.

Bakondi, ülkede haftalık yayımlanan Demokrata dergisine yaptığı açıklamada, ülkesinin sınır bölgelerinde düzensiz göçmen sayısının bu yılın ilk yarısında ciddi oranda arttığını ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle durumun daha da kötüleşmesinin beklendiğini ifade etti.

"Macaristan'ın güney sınırlarında geçen yıl temmuza kadar 46 bin, bu yılın aynı döneminde ise 109 bin yasa dışı giriş engellendi. Ayrıca yakalanan insan kaçakçılarının oranında da yüzde 100'lük bir artış var." bilgisini paylaşan Bakondi, Macar hükümetinin, "sınır koruma birliği" kurulması yönünde karar aldığını kaydetti.

Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.