Son Dakika Haberleri: Macaristan'da 71 sığınmacının ölümüne yol açan 4 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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Macaristan'da 71 sığınmacının ölümüne yol açan 4 sanığa müebbet hapis cezası verildi

27 dakika önce

Avusturya'nın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği "ölüm kamyoneti" davasında üst mahkeme, dört örgüt üyesine verilen 25'şer yıllık hapis cezasını müebbete çevirdi.

Macaristan'da 71 sığınmacının ölümüne yol açan 4 sanığa müebbet hapis cezası verildi, System.String[]
Avusturya'nın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği "ölüm kamyoneti" davasında üst mahkeme, dört örgüt üyesine verilen 25'şer yıllık hapis cezasını müebbete çevirdi.

Macaristan'ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin euro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan "ölüm kamyoneti" davasında 14 sanık hakkında kararını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:08 
Macaristan, Burgenland, Avusturya, Dünya
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