Macaristan'da "Anadolu'nun Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da "Anadolu'nun Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı

20.04.2022 22:39
Macaristan'da "Anadolu'nun Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Yılmaz'ın "Anadolu'nun Renkleri" isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Yılmaz'ın "Anadolu'nun Renkleri" isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) açıldı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Budapeşte YEE'de düzenlenen sergi, festival koordinatörü Kornel Kocsany'nin ve birçok sanatseverin katılımıyla kapılarını açtı.

Kocsany, etkinlikte yaptığı konuşmada, altı yıldır düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali'nin amacının, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kültür kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği sağlamak olduğunu belirterek, Budapeşte YEE'nin etkinliğe aralıksız katılımından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Festivalin geleneksel, modern, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatını bir araya getirdiğini kaydeden Kocsany, geniş katılımla düzenlenen bu program dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Programda, Macar fotoğraf severlerin Türk fotoğraf sanatını inceleme fırsatını bulduğunu belirten Kocsany, "Sergide bulunan eserler Türk fotoğraf anlayışını, sanatsal zenginliğini ve Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

2 Mayıs'a kadar devam edecek sergide yaklaşık 35 fotoğraf sergileniyor. Sergi, Anadolu'yu, yurt olarak benimseyen medeniyetlerin izlerini, etkilerini mimari, kıyafetler, yemekler ve en önemlisi de insanların portreleriyle göstermeyi hedefliyor.

Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı
Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı
Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı
Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı
Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı Azerbaycanlı ve Türk iş insanları iftar programında buluştu Azerbaycanlı ve Türk iş insanları iftar programında buluştu

Mustafa Yılmaz, Yunus Emre, Festival, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da 'Anadolu'nun Renkleri' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 23:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Macaristan'da "Anadolu'nun Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement