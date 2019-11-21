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Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası"

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ve Sugar Mozi Sinema Salonu iş birliğiyle düzenlenen "Budapeşte Türk Filmleri Haftası" başladı.

Macaristan'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ve Sugar Mozi Sinema Salonu iş birliğiyle düzenlenen "Budapeşte Türk Filmleri Haftası" başladı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macaristan'da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, 27 Kasım'a kadar Organize İşler 2, Annemin Yarası, Kuklalı Köşk: Hırsız Var, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Hokkabaz, Dedemin İnsanları ve Tatlım Tatlım filmlerinin gösterileceği belirtildi.

Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in onur konuğu olarak katılacağı etkinlik kapsamında, izleyicilerle Türk sineması hakkında söyleşiler yapılacağı ve yıl sonuna kadar birçok yerli yapımın Macaristan, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Romanya ve Kazakistan'da seyircilerin beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yüzlerce filmi farklı ülkelerdeki sinemaseverlerle buluşturan proje aracılığıyla bugüne kadar Türk sinemasının usta oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcılarının farklı ülkelerde izleyici ile bir araya geldiği vurgulandı.

Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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