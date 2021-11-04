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Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası" başladı - Son Dakika

Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası" başladı

04.11.2021 23:13
Macaristan'da

Macaristan'da, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Budapeşte Türk Filmleri Haftası", başkentteki Sugar Mozi sinema salonunda "Bizim İçin Şampiyon" filmi gösterimi ile başladı.

Macaristan'da, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Budapeşte Türk Filmleri Haftası", başkentteki Sugar Mozi sinema salonunda "Bizim İçin Şampiyon" filmi gösterimi ile başladı.

Budapeşte YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Macaristan'da dördüncüsü düzenlenen Türk Filmleri Haftası kapsamında, Bizim İçin Şampiyon, 7. Koğuştaki Mucize, Bizim Köyün Şarkısı, Yol Arkadaşım, Ömer ve Biz ile Ekşi Elmalar ile uluslararası film festivallerinden çeşitli ödüller almış altı Türk filminin gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, Türk Filmleri Haftası'yla, Türk dizilerinin ihracat rekorları kırdığı ve dünyanın dört bir yanında büyük heyecanla takip edildiği günümüzde, Türk sinemasının da dünyada kalıcı ve etkili yer edinmesi ve Macar sinemaseverlerle buluşmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk Filmleri Haftası'yla ilgili yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları Türk sinemasını yurt dışında tanıtma arzularını bu yıl yeniden başlattıklarını ifade ederek, "Zagreb, Budapeşte, Moskova, Kiev, Rabat, Tiran, Roma ve Varşova olmak üzere 8 ülkede düzenlenecek Türk Filmleri Haftası vasıtasıyla, Türkiye'yi, Türk insanını, Türk düşünce sistemini, yaşam tarzını yurt dışına taşıyoruz. Özellikle oyuncular, senaristler, yönetmenler yani sinema sektörünün aktörlerini de davet ediyoruz." dedi.

Budapeşte'de gerçekleştirilecek Türk Filmleri Haftası'nda binlerce Macaristan vatandaşını Türk sinemasıyla buluşturmak istediklerini vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Sadece filmlerimizi ve dizilerimizi izleyerek Türkçe öğrenenler var. Bu kültürel etkileşim dış dünyada ülkemize bakışı pozitif yönde etkiliyor. Farklı ülkelerden gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki yıl birçok yerde çok daha fazla insanı filmlerimizle tanıştıracağız. Bu tür etkinliklerle, AB ülkelerinde tahrik edilen yabancı düşmanlığına karşı Anadolu'ya özgü insan anlayışını ve bakış açısını sunarak bir tür ortak insanlık geleceğimizin temelini atmış oluyoruz. Kültürel diplomasimizin önemli yapı taşlarından olan sinemaya yönelik çalışmalarımız salgın sonrası hız kesmeden sürecek."

Film haftası etkinliklerinde sadece filmlerin gösteriminin yapılmadığının altını çizen Ateş, şöyle devam etti:

"Film haftası boyunca seçtiğimiz çeşitli filmler gösteriliyor. Sonra söyleşiler yapılıyor. Alan uzmanlarıyla bir araya geliniyor ve ilgili ülkenin basınına davet veriliyor. Böylelikle Türkiye ve Türk algısı, pozitif bir gündemle dünyaya taşınıyor. Kültür-sanat alanı, sinema ve dizi sektörü, yurt dışında Türkiye'nin algısının pozitif olduğu bir alan. İnsanların birebir Türkiye ve Türk insanıyla tanışması, akabinde oyuncular ve yönetmenlerin soru-cevap şeklinde direkt görüşlerini alabilmeleri çok ciddi, verimli bir etkinlik olmasını sağlıyor. Pozitif bir Türkiye gündemini bütün dünyaya taşıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da 'Budapeşte Türk Filmleri Haftası' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası" başladı - Son Dakika
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