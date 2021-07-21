Macaristan'da eş cinsellik ve cinsiyet değişikliği konusunda referandum düzenlenecek - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye yönelik eleştiriler nedeniyle konunun halk oylamasına götürüleceğini belirtti.

Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, söz konusu yasa nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) açık şekilde Macaristan'a saldırdığını ve düzenlenecek referandumda halka 5 soru yöneltileceğini ifade etti.

Macar yasalarının anaokullarında, ilkokullarda, televizyon ve reklamlarda cinsel propagandaya izin vermediğini vurgulayan Orban, Brüksel'in bu yüzden yasanın değiştirilmesini istediğini öne sürdü.

Orban referandumda halkın, şu 5 soruya cevap verebileceğini kaydetti:

"Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklar için okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz?

Reşit olmayan çocuklar için cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz?

Reşit olmayan çocukların da cinsiyet değiştirme hakkına sahip olmasını destekliyor musunuz?

Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz?

Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?"

Orban, referandumda sorulara "hayır cevabı verilmesi" çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Başkanı ve 13 AB üyesi ülke yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya'nın 22 Haziran'da imzaladığı ortak bildiride, Macaristan'da 18 yaşından küçüklerin eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik edilmesini" yasaklayan yasal düzenlemeye tepki gösterilmişti.

Yasanın, eş cinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

Yasaya sert tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu Macar yasası, utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yasanın içeriği

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.