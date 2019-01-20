Son Dakika Haberleri: Macaristan'da "Fazla Mesai" Protestosu Devam Ediyor

Macaristan'da "Fazla Mesai" Protestosu Devam Ediyor

57 dakika önce

Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Macaristan'da
Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Macaristan'ın birçok kentinde yüzlerce kişi, muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etti.

Başkent Budapeşte'deki eyleme, ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi.

Budapeşte'deki Ybl Miklos Meydanı'nda toplanan eylemciler, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyıp, hükümetten "fazla mesai" yasasını iptal etmesini talep etti.

Eylemciler daha sonra Budapeşte'nin en işlek köprülerinden Lanchid'i yaklaşık 2 saat trafiğe kapattılar.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, geçen yıl 12 Aralık'ta yasalaşmıştı.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarıldı.

Muhalefet, kanunu "köle yasası" olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Hükümet, Macaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 01:34:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan'da "Fazla Mesai" Protestosu Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]