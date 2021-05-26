Macaristan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı önündeki meydanda "İsrail işgaline karşı Filistin halkıyla dayanışma" adıyla düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı.
Filistin halkına destek, İsrail'in saldırılarına tepki içerikli dövizler ile Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Özgür Filistin" sloganları attı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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