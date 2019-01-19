Son Dakika Haberleri: Macaristan'da Hapis Cezasına Çarptırılan Suriyeli Serbest

Macaristan'da Hapis Cezasına Çarptırılan Suriyeli Serbest

21 dakika önce

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak terör suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H. serbest bırakıldı.

Macaristan'da Hapis Cezasına Çarptırılan Suriyeli Serbest, System.String[]
Macaristan- Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak terör suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H. serbest bırakıldı.

Ahmed H'nin savunmasını üstlenen Barandy Tarsai Avukatlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilen, kararın bir üst mahkeme tarafından bozulmasıyla tekrar yargılanıp 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası bir üst mahkemede 5 yıla düşürülen Ahmed H, bugün serbest bırakıldı.

Ahmed H'nin, yabancılar şubesinde işlemlerinin bitirilmesini beklediği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından ülkeden ayrılacağı belirtildi.

Olayın geçmişi

Macaristan ile Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda 16 Eylül 2015'te, Macaristan'ın açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisiyle sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

Davanın 2016'da görülen duruşmasında sanığın, polisleri, sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafonla seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 20 Eylül 2018'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet H'nin, bunun yanı sıra 10 yıl süreyle Macaristan'a girişi de yasaklanmıştı.

Mahkemeden 11 Ocak'ta yapılan açıklamada, 5 yıllık hapis cezasının 3'te 2'lik kısmını dolduran Suriyeli Ahmed H'nin şartlı olarak 19 Ocak'ta tahliye edileceği ve ardından sınır dışı edileceği bildirilmişti.

Avrupa Birliği ve ABD'den, Ahmed H'nin terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına tepki gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Polis, Macaristan, Güncel
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