Bakanlık açıklamasında, prosedürün amacının "tüm işletmelerin yasalara uyması gerektiğinden, olası yasa dışı davranışları tespit etmek, durdurmak ve yaptırım uygulamak" olduğu ifade edildi.

Macaristan Adalet Bakanlığı , soruşturma talimatı öncesinde, uçuşları ertelenen veya iptal edilen müşterilere bilgi ve yardım sağlanmaması nedeniyle şikayetlerde artış olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Macaristan'da bir hava yolu şirketine daha soruşturma açıldı - Son Dakika

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