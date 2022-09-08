Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak - Son Dakika
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Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak

08.09.2022 16:18
Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak

Macaristan'da hükümet, enerji krizini hafifletmek için kamu kurumlarında doğal gaz kullanımını yüzde 25 azaltma kararı aldı.

Macaristan'da hükümet, enerji krizini hafifletmek için kamu kurumlarında doğal gaz kullanımını yüzde 25 azaltma kararı aldı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, tüm Avrupa'da enerji tedarikinde yaşanan zorluklar ve enerji fiyatlarındaki artış yüzünden çeşitli sorunlar yaşandığını söyledi.

Hükümetin çözüm için tasarruf tedbirleri aldığını, bu kapsamda kamu kurumlarında doğal gaz kullanımının yüzde 25 azaltılması kararı alındığını ifade eden Gulyas, kamu kurumlarının 18 dereceye kadar ısıtılabileceğini bildirdi.

Gulyas, Macaristan'ın doğal gaz tedarik konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ama artan fiyatlar yüzünden hem halkın hem de şirketlerin hızlı bir şekilde doğal gaz kullanımını azaltması gerektiğini belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırım politikalarının beklenen sonuçları vermediğini savunan Gulyas, bu yüzden enerji fiyatlarının ciddi şekilde arttığını, artan enerji fiyatları yüzünden de enerji krizi oluştuğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak - Son Dakika
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