Macaristan'da hükümet, kürtaj talebinde bulunmak isteyen kadınları muayene eden doğum uzmanının, ceninin hayati fonksiyonlarının işleyişini hastalara açık ve net bir şekilde göstermesi zorunluluğu getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan kararnameye göre doktorlar, kürtaj talebinde bulunan kişilere, ceninin hayati fonksiyonlarının işleyişini hastalara açık ve net bir şekilde gösterecek.

Aşırı sağcı milletvekili kararnameye destek verdi

Ulusal Mecliste yer alan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dora Duro, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yılların süren mücadelesinin başarılı olduğunu ve hükümetin aşırı sağcı mi Hazank'ın önerisini kabul ettiğini belirtti.

Muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) ise yaptığı açıklamada, hükümetin kürtaj şartlarını gizlice zorlaştırmaya çalıştığını öne sürerek hükümetin bu konuda ne planladığını açıklaması çağrısında bulundu.