Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi

30.04.2022 18:35
Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşıt gruplarca Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşıt gruplarca Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

Macaristan'daki Ukrayna Kültür Derneği tarafından Budapeşte'deki Deak Ferenc meydanında düzenlenen gösteriye yüzlerce Macar, Ukraynalı ve farklı milletlerden kişiler katıldı.

Ukrayna bayrakları taşıyan katılımcılar, "Savaşa hayır", "Rusya'yı durdur", "Özgür Ukrayna" pankartları taşıdı.

Rusya'ya destek vermek için Özgürlük Meydanı'nda toplanan az sayıdaki kişi ise Rusya-Ukrayna savaşından ABD ve NATO'yu sorumlu tutan pankartlar taşıdı.

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Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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