Macaristan'da korona virüs vakalarında en yüksek artış - Son Dakika

Macaristan'da 210 kişide yeni tip korona virüs vakasının tespit edildiği ve bu sayının bir gün içerisinde görülen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.



Macaristan'da korona virüs vakalarında hızla artış yaşanırken açıklanan son rakamlara göre son 24 saatte 210 kişide virüs tespit edildiği belirtildi. Bir günde en yüksek korona virüs vaka artışının görüldüğü Macaristan'da vaka sayısı 210 artarak bin 190'a yükseldi. Başkent Budapeşte'de yaşlı bakım evinde kalan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının ise 77'ye ulaştığı aktarıldı. Yaşlı bakım evinde bulunan 151 kişide de korona virüs tespit edildiği bildirildi.



Vakaların çoğunluğu Budapeşte'de



Açıklanan son rakamlarda en yüksek vaka oranının başkent Budapeşte'de tespit edildiği duyuruldu. Hükümet vatandaşlara hareketlerini kısıtlama çağrısı yaptı. Korona virüse tecrit uygulamalarının uzatıldığı belirtildi.



Öte yandan Macaristan'da korona virüs ile mücadele kapsamında kabul edilen acil durum yasası tepki çekmişti. 30 Mart'ta Parlamentoda kabul edilen yasa tasarısına göre hükümete ve Başbakan Victor Orban'a sınırsız süre ile geniş yetkiler verildi. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum örgütleri ise ülkede söz konusu acil durum yasası çıkmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek yasaya karşı tavır alınmasını talep etti. Leyen ise cevap olarak tüm ülkelerde acil durum önlemlerinin uygulanmasını yakından izleyeceklerini ifade etmiş. AB'nin, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına değer verdiğini belirtmişti.



Yasaya göre, hükümet acil durum süresince kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, bazı kanunların uygulanmasın askıya alabilecek ve korona virüsü ile ilgili asılsız haber yapanlara 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. - BUDAPEŞTE