Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de koronavirüs teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.Macaristan'da 32 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.


Macaristan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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