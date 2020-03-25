Macaristan'da koronavirüs nedeniyle İngiliz diplomat hayatını kaybetti - Son Dakika

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Macaristan'da koronavirüs nedeniyle İngiliz diplomat hayatını kaybetti
33 dakika önce
Macaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.
Macaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.
Macaristan basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı 37 yaşındaki Steven Dick koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçisi Iain Lindsay tarafından index.hu haber sitesine yapılan açıklamada, "Steven'ın ölümü bizleri şoke etti ve üzdü. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi bildiriyoruz. Steven hepimiz için çok iyi bir çalışma arkadaşı ve dost idi." ifadeleri yer aldı.
Macaristan'da bugüne kadar 226 vaka görülürken, 10 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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