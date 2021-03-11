Macaristan'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en yüksek seviyede - Son Dakika

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı kaydedildi.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 312 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Toplam 894 bin 172 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak 16 bin 497'ye ulaştı.

Açıklamada ayrıca 1 milyon 149 bin 557 kişiye aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Macaristan'a 450 bin doz Çin aşısı daha ulaştı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye 450 bin doz Çin aşısının ulaştığını bildirdi. Orban kendisine de aynı aşının uygulandığını belirtip halka aşı olması çağrısı yaptı.

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.