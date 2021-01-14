Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi - Son Dakika

Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi

14.01.2021 16:35
Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi, System.String[]

Macaristan, ülkede yaşanan kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla tavuğu itlaf etti. Virüsün tespit edildiği çiftlikler karantina altına alındı.

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.
Ofisten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.
Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı, kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması gerektiği ifade edildi.
Ülkede 6 Ocak'ta da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindinin itlaf edilmesi kararı alınmıştı.

Macaristan, Kuş Gribi, Tavuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı         
16:24
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi         
16:06
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi         
13:50
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei