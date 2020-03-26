Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 32 bin ördek itlaf edildi - Son Dakika

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Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 32 bin ördek itlaf edildi
6 saat önce
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi dolayısıyla 32 bin 500 ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi dolayısıyla 32 bin 500 ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.
Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Bacs-Kiskun bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı belirtildi.
Kuş gribi virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla 32 bin 500 ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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