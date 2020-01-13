Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi - Son Dakika

Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi

6 saat önce

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 53 bin 500 hindinin itlaf edildiğini bildirdi.

Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi, System.String[]

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 53 bin 500 hindinin itlaf edildiğini bildirdi.

Ofisin açıklamasında, yapılan incelemelerde Macaristan- Slovakya sınırında bulunan Acs kentindeki çiftliklerde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.

Kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılmasının zorunlu kılındığı, virüsün tespit edildiği Acs kentindeki 53 bin 500 hindinin itlaf edildiği ve hayvan nakliyatının da kısıtlandığı kaydedildi.

Macaristan, Slovakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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