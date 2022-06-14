Macaristan'da "Macar Türkologlar" adlı kitap tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen etkinlikte, "Macar Türkologlar" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Macar Bilimler Akademisi'nde düzenlenen programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Meltem Güney, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Dr. Janos Hovari, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Macaristan'ın Türk Dünyası ile çok yönlü ve sağlam ilişkileri olduğunu, TÜRKSOY ile arasındaki iş birliğinin de son zamanlarda güçlenerek kurumsal bir nitelik kazandığını söyledi.

Düzenlenen ortak faaliyetlerle de halklar arasındaki kültürel yakınlaşmaya önemli katkılar sağladıklarını belirten Raev, "Çok güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu kardeş Macar halkının yetiştirdiği en önemli Türkologları anmak ve alanında ilk olan bu eseri tanıtmak için bir araya geldiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Alanında önemli bir eksikliği gideren bu eşsiz çalışmayı Türkoloji camiasının istifadesine sunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız." diye konuştu.

Raev, tanıtımı yapılan eserin Türk Dünyası'nda Türkoloji çalışmalarının gelişimine önemli katkıda bulunacağını ümit ettiğini, söz konusu eserin Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatına dair çalışmalara ışık tutacağına ve TÜRKSOY ile Macaristan arasındaki yeni iş birliklerine imkan sağlayacağına yürekten inandığını vurguladı.

"Macar Türkologlar" adlı kitabın TÜRKSOY, Macaristan'ın Ankara'daki Büyükelçiliği ve Liszt Enstitüsü- İstanbul Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle hazırlandığını belirten Raev, eserin hazırlanmasında yoğun çaba ve emekleri olan kitabın editörü Gabor Fodor'a ve diğer yazarlara teşekkür etti.

Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Hovari de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 98 Macar Türkoloğun hayatının ve önemli eserlerinin yer aldığını ve bu eserin, Türk Dünyasında ilk ve tek olduğunu söyledi.

Macaristan'daki Türkoloji çalışmalarının Türk Dünyası'nda bilindiğini ama yeterince tanınmadığını ifade eden Hovari, bu eserin Macaristan Türkolojisinin son 150 yılda neler yaptığını detaylı bir şekilde anlattığını sözlerine ekledi.