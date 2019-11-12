Son Dakika Haberleri: Macaristan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi
Son Dakika Güncel Macaristan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Macaristan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi

7 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

Macaristan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ve Yaşayan Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen programda, Türkiye ile Macaristan milli marşlarının ardından Kuran okundu.

Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Müslüman Ülke ve Toplulukları Daire Başkanı Ensari Yentürk, Macaristan Müslümanları Dini Kuruluşu Başkanı Zoltan Sulok Szabolcs, din görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Ensari Yentürk, Diyanet İşleri Başkanlığı Budapeşte Koordinatörü Şemsettin Arslan ve Zoltan Sulok Szabolcs birer konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmlerin de gösterildiği etkinlikte, çocuklar ilahi okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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