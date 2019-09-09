Macaristan'da mezar kazma yarışması: Amaç, mesleğin saygınlığını artırmak
1 saat önce
Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki bir mezarlıkta 2 kişiden oluşan 18 ekip, mezar kazma yarışmasının galibi olabilmek için mücadele etti.
Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki bir mezarlıkta 2 kişiden oluşan 18 ekip, mezar kazma yarışmasının galibi olabilmek için mücadele etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:33
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