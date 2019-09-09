Son Dakika Haberleri: Macaristan'da mezar kazma yarışması: Amaç, mesleğin saygınlığını artırmak
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Macaristan'da mezar kazma yarışması: Amaç, mesleğin saygınlığını artırmak

1 saat önce

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki bir mezarlıkta 2 kişiden oluşan 18 ekip, mezar kazma yarışmasının galibi olabilmek için mücadele etti.

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Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki bir mezarlıkta 2 kişiden oluşan 18 ekip, mezar kazma yarışmasının galibi olabilmek için mücadele etti.

Macaristan'da mezar kazma yarışması: Amaç, mesleğin saygınlığını artırmak

Szekesfehervar, Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:33 
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