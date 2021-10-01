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Macaristan'da muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin birinci turu tamamlandı - Son Dakika

Macaristan'da muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin birinci turu tamamlandı

01.10.2021 03:29
Macaristan'da muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin birinci turu tamamlandı, System.String[]

Macaristan'da muhalefet partilerinin, başbakan ve milletvekili adaylarını belirlemek için düzenlediği ön seçimin birinci tur sonuçları açıklandı.

Macaristan'da muhalefet partilerinin, başbakan ve milletvekili adaylarını belirlemek için düzenlediği ön seçimin birinci tur sonuçları açıklandı.

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek parlamento seçimlerinde ortak aday göstermek için muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin birinci turunu Demokratik Koalisyonunun (DK) başbakan adayı Klara Dobrev kazandı.

Başbakan adaylığı için yarışan DK adayı Klara Dobrev yüzde 34, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony yüzde 27, Hodmezovasarhely Belediye Başkanı Peter Marki-Zay yüzde 20, Jobbik Genel Başkanı Peter Jakab yüzde 14, Momentum Genel Başkanı Andras Fekete Györ ise yüzde 3 oy aldı.

Milletvekili adayları sonuçlarına göre ise DK 32, Jobbik 29, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) 18, Momentum 15, Macaristan için Diyalog Partisi (PM) 7, Yeşiller Partisi (LMP) ise 5 milletvekili adayı kazandı.

Partiler arası varılan anlaşmaya göre yüzde 15 üzeri oy alan başbakan adayları 4-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Ülkede muhalefet partileri geçen yıl aldıkları ortak kararla, 2010'dan beri 3'te 2'lik çoğunlukla yöneten Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonuna karşı ortak adayları desteklemek için kendi aralarında ön seçim düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin birinci turu tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan'da muhalefet tarafından düzenlenen ön seçimin birinci turu tamamlandı - Son Dakika
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