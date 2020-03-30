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Macaristan'da Orban'ın yetkilerini artıran acil durum yasası parlamentoda kabul edildi
6 saat önce
Macaristan'da, koronavirüse karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Macaristan'da, koronavirüse karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 53 "hayır" oyuna karşı 137 "evet" oyuyla kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:44
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