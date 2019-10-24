Son Dakika Haberleri: "Macaristan'da Osmanlı Mirası" paneli
Son Dakika Güncel 'Macaristan'da Osmanlı Mirası' paneli

"Macaristan'da Osmanlı Mirası" paneli

1 saat önce

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), "Macaristan'da Osmanlı Mirası: Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'daki Türbesi ve Kasabası Üzerindeki Araştırmalar" paneli düzenledi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), " Macaristan'da Osmanlı Mirası: Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'daki Türbesi ve Kasabası Üzerindeki Araştırmalar" paneli düzenledi.

Panele, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ile Türk ve Macar araştırmacı ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilere işaret ederek ülkeler arasındaki iyi siyasi ilişkilerin yanı sıra halklar arasındaki yakınlığa dikkati çekti.

Türkiye ile Macaristan'ın ortak tarihini araştırmanın önemini vurgulayan Matis, bu tür panel ve konferansların ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Matis, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin yerinin tespit edilmesine ilişkin, "Tarihin bu denli önemli bir parçasını bulmak, hem Türkiye hem Macaristan için çok büyük bir kazanç." ifadesini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de söz konusu kazı projesine ilişkin bilgiler paylaşarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'daki türbesinin TİKA tarafından yürütülen üçüncü arkeolojik araştırma olduğunu kaydetti.

Çetin, Macaristan'da şimdiye kadar 81 proje gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan, Zigetvar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de kamyonun içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu açıklandı
Son dakika: YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı HSK'da kritik gelişme: Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Macaristan'da Osmanlı Mirası" paneli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]