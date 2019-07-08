Macaristan'da Paks-2 NGS'de ilk inşaat ve montaj işleri başladı

Rosatom'un mühendislik bölümü ASE EC JSC tarafından Macaristan'da kurulmakta olan Paks-2 NGS'nin inşaat ve montaj üssünün kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.

Rosatom'un mühendislik bölümü ASE EC JSC tarafından Macaristan'da kurulmakta olan Paks-2 NGS'nin inşaat ve montaj üssünün kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.



Çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Paks NGS'nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, ASE EC JSC'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Paks - 2 NGS'nin Yapım Müdürü Alexander Khazin, Paks - 2 NGS'nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ile ilk tesislerin inşaatından sorumlu KSZ Group Şirketi'nin inşaat bölümünün direktörü Zoltan Sharai katıldı.



Çalışmalar çerçevesinde idari binalar, montaj atölyeleri, depolar gibi toplamda 80'den fazla yapı inşa edilecek. Tüm bu yapılar önümüzdeki süreçte iki nükleer güç ünitesinin kurulumu için gerekli olacak.



Paks NGS'nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, "Macar ekonomisinin uzun vadeli rekabet gücü açısından, Macar işletmelerine ve halka ucuz yerli elektrik sağlanması son derece önemlidir" dedi. Nükleer santrallerin karbondioksit emisyonu olmadan endüstriyel ölçekte elektrik ürettiklerini belirten Shuli, bu nedenle, Macar iklim politikasının temelinin, nükleer enerjinin uzun süreli korunması ile birlikte güneş enerjisi payının artması olduğunu söyledi. Şu anda ülkenin elektrik ihtiyacının üçte birinin Macaristan'a komşu ülkelerdeki kömür istasyonlarında üretilen elektriğin satın alınmasıyla sağlandığını hatırlatan Bakan Shuli, "Bu nedenle, Paks-2 NGS projesi sadece iklim koruma hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda ithalat bağımlılığını azaltmak için de kilit öneme sahiptir. Macar Enerji ve Enerji Altyapısını Düzenleme Kurumu'nun (MEKN) son raporuna göre Macaristan, Bulgaristan'dan sonra AB ülkeleri içinde ucuz elektrik açısından ikinci sırada yer alıyor. Bu değerli yeri korumak için, enerji sepetindeki atom enerjisinin payını uzun vadede tutmak gerekir. Bu nedenle, yeni güç ünitelerinin kurulması özellikle önemlidir" diye konuştu.



Paks-2 NGS'nin İnşaat Direktörü, ASE EC JSC Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Khazin, inşaat ve montaj çalışmalarının başlaması ile Paks-2 NGS projesinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını vurguladı. Khazin, "Paks'ta binaların inşaatının başlamasıyla birlikte, iki yeni güç ünitesinin yapımı için hazırlıklar başladı. Bundan sonra da sahada kesintisiz çalışma yapılacak. Paks-2 NGS'de en modern ve en güvenli nesil 3+ ünitelerden biri inşa edilecek. Hizmet ömrünü uzatma imkanı ile Macaristan'a karbondioksit emisyonu olmadan ucuz elektrik sağlayarak 60 yıl garantili ve güvenli bir şekilde çalışacaklar" diye konuştu.



Paks -2 NGS JSC'nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ise "İşveren olarak Paks-2 NGS şirketi, proje üzerindeki çalışmaların kaliteli bir şekilde yürütülmesini istiyor. Bu nedenle genel yüklenici ASE ile yakından çalışıyoruz. Tesislerin yapımı, yeni güç ünitelerinin en sıkı uluslararası, Macar ve Avrupa güvenlik gerekliliklerine maksimum uyumu için gerekli olan 300 bin sayfalık teknik dokümantasyonun hazırlanmasına paralel olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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