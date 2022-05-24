Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle "acil durum" ilan edildi - Son Dakika
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Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle "acil durum" ilan edildi

24.05.2022 21:13
Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla gece yarısından itibaren "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla gece yarısından itibaren "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, komşu Ukrayna'da devam eden savaşın ne zaman biteceğinin öngörülemediğini ve bugün yemin ederek göreve başlayan hükümetinin bu konuda adım attığını söyledi.

Savaş nedeniyle hükümetin Macaristan'ı korumak için hızlı hareket ederek ani kararlar alması gerektiğini öne süren Orban, bu yüzden anayasaya uygun olarak bu gece yarısından itibaren acil durum ilan edildiğini kaydetti.

Savaşın, Macaristan'ın fiziki güvenliği ve ekonomisi için tehdit oluşturduğunu aktaran Orban, ülkesinin bu savaşın dışında kalması gerektiğini belirtti.

Orban, acil durum kapsamında alınan ilk kararları yarın açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 'acil durum' ilan edildi - Son Dakika


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