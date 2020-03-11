Macaristan'da savaş suçu zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macaristan'da savaş suçu zanlısı yakalandı - Son Dakika

Macaristan'da savaş suçu zanlısı yakalandı

6 saat önce

Kosova'nın, savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı kişi Macaristan'da yakalandı.

Macaristan'da savaş suçu zanlısı yakalandı, System.String[]

Kosova'nın, savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı kişi Macaristan'da yakalandı.

Budapeşte Mahkemesi tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, Sırp bir erkeğin, 1999'daki Kosova savaşı döneminde halka yönelik savaş suçu işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kosova makamlarının, zanlı hakkında, Temmuz 1999'da Kosova'nın Vidanje kentinde 8 aylık hamile bir kadını dövüp tecavüz ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkardığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca gözaltında bulunan şüphelinin iade işlemlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Macaristan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:15 Kastamonu'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla konferans düzenledi
22:13 Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan'da savaş suçu zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]