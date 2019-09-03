Macaristan'da savcılar IŞİD üyesini terör ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı
3 saat önce
Macaristanlı savcılar 27 yaşındaki Suriyeli F. Hasan'ı 2015 yılında IŞİD üyesi olarak terörizm ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı.
Macaristanlı savcılar 27 yaşındaki Suriyeli F. Hasan'ı 2015 yılında IŞİD üyesi olarak terörizm ve insanlığa karşı suç işlemekten iddianame hazırladı.
Savcılar, zanlının IŞİD saflarında 2015 yılında Suriye'nin Humus kentinde pek çok infazda bulunduğunu belirtti. İddialara göre F. Hasan, IŞİD'e katılmayı reddedenleri öldürdü. Hasan'ın avukatı henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:08
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