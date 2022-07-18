Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı

18.07.2022 21:50
Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ülkede protestolara neden olan küçük işletmelere yönelik vergi sistemini değiştiren düzenlemeyi onayladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ülkede protestolara neden olan küçük işletmelere yönelik vergi sistemini değiştiren düzenlemeyi onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Novak'ın yasayı incelediği ve onayladığı belirtildi.

Açıklamada, yasanın anayasaya aykırı olmadığı, hükümetin yasaya yönelik endişeleri gidereceği kaydedildi.

Yasayı protesto eden yüzlerce kişi ise Budapeşte'nin en işlek noktalarından Margit Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Yolun açılmasını talep eden polis eylemcilere müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Küçük işletmelere yönelik vergi sistemini düzenleyen yasa, 12 Temmuz'da parlamentoda 57 "hayır" ve 1 "çekimser" oya karşı 120 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümet, söz konusu düzenlemenin, işletmelere yeni fırsatlar sunacağını ve yapılan suistimalleri ortadan kaldıracağını savunurken, göstericiler ülkede yüz binlerce kişinin mağdur olacağını öne sürüyor.

YORUMLAR
500
Fidan Ögel, Avrupa Kupası ikincisi oldu Fidan Ögel, Avrupa Kupası ikincisi oldu Çin ve Macaristan Dışişleri Bakanları İkili İlişkiler ve Ukrayna Hakkında Telefon Görüşmesi Yaptı Çin ve Macaristan Dışişleri Bakanları İkili İlişkiler ve Ukrayna Hakkında Telefon Görüşmesi Yaptı
Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 21:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement