Hükümet , söz konusu düzenlemenin, işletmelere yeni fırsatlar sunacağını ve yapılan suistimalleri ortadan kaldıracağını savunurken, göstericiler ülkede yüz binlerce kişinin mağdur olacağını öne sürüyor.

Yasayı protesto eden yüzlerce kişi ise Budapeşte 'nin en işlek noktalarından Margit Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Çin ve Macaristan Dışişleri Bakanları İkili İlişkiler ve Ukrayna Hakkında Telefon Görüşmesi Yaptı

Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı - Son Dakika

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