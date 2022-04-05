Macaristan'da tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü

05.04.2022 13:42
Macaristan'da tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü

Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde, hemzemin geçidinde bir trenin minibüse çarpması sonucu 5 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde, hemzemin geçidinde bir trenin minibüse çarpması sonucu 5 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Ulusal Ambulans Servisi Sözcüsü Pal Györfi, Macar Haber Ajansına (MT) yaptığı açıklamada, Mindszent'te minibüsün raylara çıkması sonucu yaşanan kazada, 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 13 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra ambulans helikopterin de intikal ettiğini belirten Györfi, yaralıların bölgedeki hastanelere taşındığını kaydetti.

Macaristan Devlet Demir Yollarından (MAV) yapılan açıklamada kaza yapan trenin 22 yolcu taşıdığı, hemzemin geçitteki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Macaristan'daki tren kazasında 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Macaristan'daki tren kazasında 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Sırbistan ve Macaristan'da halkın önceliği istikrar Sırbistan ve Macaristan'da halkın önceliği istikrar

Macaristan, Ambulans, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement