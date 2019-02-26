Son Dakika Haberleri: Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri" Konseri

Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri" Konseri

11 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Türk Dünyası Ezgileri" konseri düzenlendi.

Macaristan'da
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Türk Dünyası Ezgileri" konseri düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) başkent Budapeşte'deki Duna Palota binasında düzenlenen, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası eşliğinde Kazak, Azerbaycanlı, Kırgız ve Türk müzisyenlerden oluşan orkestranın konserine Macar sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestrada Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan sanatçıların yer aldığını ve Macar sanatçıların da yer almasını dilediklerini söyledi.

Kaseinov, TÜRKSOY olarak Macaristan'da ilk defa program gerçekleştirdiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de YEE'nin Budapeşte'de düzenlediği programlarla Türk ve Macar halkını yakınlaştırmaya çalıştıklarını, bu etkinlikte Türk halklarının sanatçılarını Macarlarla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Etkinliğe Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan Türk İşleri Ofisi Başkanı Büyükelçi Janos Hovari'nin yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan'ın Budapeşte büyükelçileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Macaristan, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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