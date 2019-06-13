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Macaristan'da Türk-Japon gecesi

1 saat önce

Macaristan'da Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Japon Vakfınca, Türk-Japon gecesi düzenlendi.

Macaristan'da Türk-Japon gecesi, System.String[]
Macaristan'da Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Japon Vakfınca, Türk-Japon gecesi düzenlendi.
Başkent Budapeşte'deki YEE binasında gerçekleşen programda, Türk ve Japon çay kültürünü gösteren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı ve iki ülke geleneklerine ilişkin çeşitli sunumlar yapıldı.
Programda ayrıca Türk-Japon dostluğunun hikayesini anlatan "Ertuğrul 1890" filmi de gösterildi.
YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili, YEE'nin geçen yıl da Japon Vakfıyla benzer ortak bir program düzenlediğini ve söz konusu etkinliğin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Japonya'nın 2019 yılını 'Türk Kültür Yılı' olarak ilan ettiğine dikkati çeken Abdikoğlu, mart ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte Tokyo'da, 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi'nin açılışını yaptığını hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Macaristan, Japon, Kültür Sanat
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