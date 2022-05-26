Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

26.05.2022 00:57
Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Budapeşte Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Geçici Maslahatgüzarı Meltem Güney'in ev sahipliğinde Matild Palece'de düzenlenen etkinliğe, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney etkinlikte, Levai'ye Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını hediye etti.

Misafirlere, Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle sunum yapıldı.

Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

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Gürcistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği gerçekleştirildi Gürcistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği gerçekleştirildi Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Viktor Orban, Macaristan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika


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