Macaristan'da, Türk ve Macar ortak müzik kültürü tanıtıldı - Son Dakika

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin (YEE) her ay düzenlediği Türk Kahve Evi Akşamları programı kapsamında Türk ve Macar ortak müzik kültürü tanıtıldı.

Orta Asya Türk halkları kültürü ve dilleri alanında çalışma ve araştırmalar yapan Macar filolog ve etnolog Dr. David Somfai Kara, Budapeşte YEE binasındaki programda, Türk Şaman müziği ve destan anlatım geleneği hakkında sunum yaptı.

Kara, Macar halk müziğinin en eski tabakalarının Türk halklarının halk müziğiyle benzerlik gösterdiğini söyledi.

Orta Asya'dan Güney Sibirya'ya kadar seyahat ettiğini anlatan Kara, Orta Asya Türk halklarını ziyaret ettiklerini ve burada yaşayan halkların müzik kültürüyle Macar halk müziği arasındaki bağı inceleme fırsatı bulduklarını aktardı.

Kara, sunumun ardından Macar sanatçılarla Orta Asya telli çalgısı olan kopuz eşliğinde Güney Sibirya Türk dillerinden Altayca ve Hakasca geleneksel destan anlatma ve gırtlaktan türkü söyleme örneklerinden oluşan bir konser verdi.