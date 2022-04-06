Macaristan'da Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Macaristan'da Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

06.04.2022 11:32
Macaristan'da Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini, ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin Macaristan'a girişlerine izin verdiklerini ancak Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını kaydetti.

Hükümetinin, Macarların güvenliğini riske atmayacağını belirten Szijjarto, bu yüzden Ukrayna'ya silah sağlamayacaklarını ve Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destek vermeyeceklerini belirtti.

Macarların da hükümetin politikasını desteklediğini, ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimleri hükümetinin kazandığını kaydeden Szijjarto, "Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakarete son verme ve Macar halkının iradesini kabul etme zamanı geldi. Bütün bunları açık ve anlaşılır bir şekilde iletmek için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağırdık." ifadelerine yer verdi.

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Macaristan, Hakaret, Ticaret, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika


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