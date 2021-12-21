Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılan Türkiye, Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya Dışişleri Bakanları, toplantının düzenlendiği Puskas Arena'da futbol oynadı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı düzenlendi.
Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar, Polonyalı, Slovak ve Çek mevkidaşlarıyla sahaya indi.
Bakanlar burada birbirlerine pas vererek kaleye şut çekti.
Kaynak: AA
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