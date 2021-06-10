Macaristan'da yapılması planlanan Çin üniversitesi kampüsüyle ilgili halk oylaması düzenlenecek - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte'de kurulması planlanan ve muhalefetin tepki gösterdiği Çin Fudan Üniversitesi kampüsü konusunda halk oylaması yapılacağını söyledi.

Orban düzenlediği basın toplantısında, Çin üniversitesinin başkentte kampüs açmak istemesinin tamamen eğitimle ilgili bir konu olmasına rağmen bunun muhalefet tarafından suistimal edildiğini öne sürdü.

Orban, üniversite hakkında henüz projenin bile hazır olmadığını ama projenin tamamlanmasının ardından herkesin kendi görüşünü ortaya koyabileceğini ve bunun neticesinde karar verileceğini belirterek, "Bir üniversitenin kurulması tamamen mesleki bir konu. Sol bu konuyu siyasi bir mesele haline getirme kararı verdi ve böylece siyasi bir mesele haline geldi. Bu yüzden sonucun herkes için kabul edilebilir olması için Budapeşte'deki seçmenler referandumda karar verecek." diye konuştu.

Fudan Üniversitesinin 4 Alman ve 24 İskandinav ülkesi üniversitesinin yanı sıra ABD'deki Yale üniversitesiyle iş birliği içinde olduğuna dikkat çeken Orban, üniversitenin ülkenin ulusal güvenliğine tehdit olmadığını ifade etti.

Fudan Üniversitesi, AB'deki ilk Çin üniversitesi olacak

Fudan Üniversitesinin Avrupa Birliği'nde (AB) ilk olacak Budapeşte kampüsünün 2024 yılında açılması ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi bekleniyor.

Macar hükümeti, Fudan Üniversitesinin Budapeşte kampüsünün ülkede eğitim standardını yükselteceğini, Çin'in ülkeye yönelik yatırımlarına ivme kazandıracağını ve ülkesine bölgesel bir bilgi merkezi olma fırsatı tanıyacağını savunuyor.

Muhalefet ise Çin Üniversitesinin Macarların vergileriyle yapılmasının doğru olmadığı, ulusal güvenlik riski teşkil ettiği ve bölgede yapılması planlanan Öğrenci Şehri projesinin büyük bir bölümünü işgal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bölgedeki cadde isimleri değiştirilmişti

Budapeşte'deki 9. Bölge Belediyesi, 2 Haziran'da Çin Fudan Üniversitesinin başkentte yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bazı cadde isimlerini, Şehit Uygurlar Caddesi, Özgür Hong Kong Caddesi, Dalay Lama Caddesi ve Xie Shiguang Caddesi olarak değiştirme kararı almıştı.