Macaristan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Macaristan'da yeni hükümet kuruldu

24.05.2022 19:36
Macaristan'da yeni hükümet kuruldu

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başbakan Viktor Orban'ın sunduğu kabineyi onayladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başbakan Viktor Orban'ın sunduğu kabineyi onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Novak tarafından kabul edilen 14 bakan mazbatasını aldı.

Bakanlar daha sonra parlamentoda yemin ederek görevlerine başladı.

Yeni kabinede, Zsolt Semjen Başbakan Yardımcısı, Mihaly Varga Maliye Bakanı, Sandor Pinter İçişleri Bakanı, Peter Szijjarto da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı olarak koltuklarını korudu.

Fidesz-KDNP koalisyonu mecliste 3'te 2'lik çoğunluğa sahip

Ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimde iktidardaki Fidesz ve KDNP ittifakı oyların yüzde 54'ünü, DK, Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 34'ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı mi Hazank ise 6 milletvekili ile temsil edilirken bir Alman azınlık temsilcisi de milletvekili olarak görev yapıyor. Fidesz-KDNP, mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sahip.

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Kaynak: AA

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