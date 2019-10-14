Son Dakika Haberleri: Macaristan'da yerel seçim: Viktor Orban Budapeşte'yi kaybetti
Son Dakika Dünya Macaristan'da yerel seçim: Viktor Orban Budapeşte'yi kaybetti

Macaristan'da yerel seçim: Viktor Orban Budapeşte'yi kaybetti

24 dakika önce

Macaristan'da düzenlenen yerel seçimlerde başkent Budapeşte'yi muhalefet partilerinin ortak adayı kazandı.

Macaristan'da yerel seçim: Viktor Orban Budapeşte'yi kaybetti, System.String[]

Macaristan'da düzenlenen yerel seçimlerde başkent Budapeşte'yi muhalefet partilerinin ortak adayı kazandı.


Resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Başkent Budapeşte'de muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony yüzde 50,8, hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun adayı İstvan Tarlos ise yüzde 44 oy aldı.

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Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42 
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