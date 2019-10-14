Macaristan'da yerel seçim: Viktor Orban Budapeşte'yi kaybetti

Macaristan'da düzenlenen yerel seçimlerde başkent Budapeşte'yi muhalefet partilerinin ortak adayı kazandı.



Resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Başkent Budapeşte'de muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony yüzde 50,8, hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun adayı İstvan Tarlos ise yüzde 44 oy aldı.