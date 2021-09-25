Macaristan'daki Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda Türkiye'nin standına yoğun ilgi - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda, Türkiye'nin ve Türk Konseyi'nin standı büyük ilgi görüyor.

Hungexpo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay katıldı. Heyet, Türkiye ve Türk Konseyi'nin standını ziyaret etti.

Üzmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin biyoçeşitlilik ve endemik tür açısından zengin bir ülke olduğunu anımsatarak, birçok devletin katıldığı fuarda yer almanın önemine değindi.

Türkiye'nin doğa turizmini, biyoçeşitliliğini, sulak alanlarını ve genel olarak bu alandaki tanınırlığını artırmak için çalıştıklarını kaydeden Üzmez, Türk standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Janos Hovari ise Türk Konseyi olarak katıldıkları fuarda doğayı koruma konusunu ön plana çıkardıklarını ve Türk dünyası ile Macaristan arasında bu alanda da iş birliği yapmak için adımlar atacaklarını aktardı.

Toplam 50 ülke katıldığı Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı, 25 Eylül-14 Ekim'de ziyaretçileri ağırlayacak.