Macaristan'daki Konfüçyüs Enstitüsü'nün Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Macaristan'daki Konfüçyüs Enstitüsü'nün Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

23.06.2022 16:14
Macaristan'daki Konfüçyüs Enstitüsü'nün Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

BUDAPEŞTE, 23 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Eotvos Lorand Üniversitesi (ELTE) Konfüçyüs Enstitüsü'nün kuruluşunun 15. yıl dönümünün kutlandığı bir törende aslan dansı yapan sanatçılar, 21 Haziran 2022. Macaristan'daki ELTE Konfüçyüs Enstitüsü'nün kuruluşunun 15.

BUDAPEŞTE, 23 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Eotvos Lorand Üniversitesi (ELTE) Konfüçyüs Enstitüsü'nün kuruluşunun 15. yıl dönümünün kutlandığı bir törende aslan dansı yapan sanatçılar, 21 Haziran 2022. Macaristan'daki ELTE Konfüçyüs Enstitüsü'nün kuruluşunun 15. yıl dönümü Salı gecesi Budapeşte'de kutlandı. Kutlamaya Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Eszter Vitalyos ve Macaristan'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Liu Bo dahil yaklaşık 100 kişi katıldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

21 Haziran, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'daki Konfüçyüs Enstitüsü'nün Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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