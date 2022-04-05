Macaristan'daki tren kazasında 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Macaristan'ın güneyindeki Mindszent kasabasında meydana gelen tren kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Macaristan'ın güneyindeki Mindszent kasabasında yerel saatle 05.00'de bir tren ve kamyonun karıştığı kazaya ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkarak savrulan trenin işçileri taşıdığı öğrenildi.

Tren 22 yolcu ile Kiskunfelegyhaza kentinden Hodmezovasarhely kentine gidiyordu. - BUDAPEŞTE