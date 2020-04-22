Macaristan'dan 123 kişi Bingöl'e getirildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Macaristan'dan 123 kişi Bingöl'e getirildi - Son Dakika

Macaristan'dan 123 kişi Bingöl'e getirildi

6 saat önce

Macaristan'dan 123 kişi Bingöl'e getirildi Macaristan'dan 123 kişi koronavirüs nedeniyle Bingöl'e getirildi.

Macaristan'dan 123 kişi Bingöl'e getirildi

BİNGÖL - Macaristan'dan 123 kişi koronavirüs nedeniyle Bingöl'e getirildi. Getirilenler havalimanından otobüslere alınarak önceden hazır hale getirilen yurtlara gönderildi.

Macaristan'dan 123 kişi Bingöl'e getirildi

Macaristan, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:26 Kaynak: İHA

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