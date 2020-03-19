Macaristan'dan AB'ye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) bir an önce Türkiye ile anlaşarak sığınmacı krizini çözmesi gerektiğini söyledi.

Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile enerji güvenliği ve sığınmacı konusunu telefonda görüştüklerini aktardı.

AB ve Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmadığı sürece AB'ye yönelen sığınmacı akınını Türkiye'nin durdurmasının beklenmeyeceğini belirten Szijjarto, "AB ve Türkiye arasında yeni anlaşma imzalanmalı." dedi.

Szijjarto, Türkiye'nin sadece geçen yıl 455 bin sığınmacının geçişini engellediğine dikkati çekerek, " Brüksel, Türkiye'nin isteğini, endişelerini ve isteklerini ciddiye almadığı sürece Türkiye- Yunanistan sınırındaki baskının azalması beklenmiyor. Yunanların sınırı ne kadar tutabileceğini kim bilir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik sığınmacı baskısının arttığına işaret eden Szijjarto, 1,5 milyon sığınmacının Suriye'den Türkiye'ye yola çıkabileceğini vurguladı.

"Brüksel'in, Türkiye ile gerçeklik temelinde müzakere etme vakti geldi"

Daha önce yapılan anlaşma kapsamında AB'nin Türkiye'ye 6 milyar avro verilmesi sözünü anımsatan Szijjarto, ama ödemeler hakkında farklı rakamlar konuşulduğunu dile getirdi.

Bakan Szijjarto, şunları kaydetti:

"Kesin olan bir şey var ki, o da 6 milyar ödenmediği. Brüksel'in artık Türkiye ile gerçeklik temelinde müzakere etme vakti geldi. Kendi doğrularını tekrarlamak yerine gerçek durumu esas alarak artık bu problemi, Türkiye ile anlaşarak çözmeli." değerlendirmesinde bulundu.