Macaristan'dan AB'ye "Türkiye'ye karşı yumuşak dil" çağrısı - Son Dakika
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Macaristan'dan AB'ye "Türkiye'ye karşı yumuşak dil" çağrısı

6 saat önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için çağrı yaptı.

Macaristan'dan AB'ye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı "daha yumuşak bir dil" kullanması için çağrı yaptı.

Szijjarto, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'da "temel aktörler" haline geldiğine işaret eden Szijjarto, "AB halihazırda bir oyuncu değil. Uluslararası alana dönmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir dil kullanması için çağrıda bulundum. Avrupa'nın güvenliğini güvence altına alan, göçü durduran ve NATO üyesi olan Türkiye ile çok daha kapsamlı bir ilişkimiz var." dedi.

Borrell'in çağrısını dikkate aldığını kaydeden Szijjarto, AB'nin temel amacının Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması olduğunu ifade etti.

AB, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının "üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiğini" iddia etmişti.

Avrupa Birliği, Macaristan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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