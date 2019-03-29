Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan Azerbaycan Gazı Açıklaması

Macaristan'dan Azerbaycan Gazı Açıklaması

1 saat önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 2021 yılından itibaren Azerbaycan'dan doğal gaz almak istediğini ve bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Macaristan'dan Azerbaycan Gazı Açıklaması, System.String[]
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 2021 yılından itibaren Azerbaycan'dan doğal gaz almak istediğini ve bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin Orta Avrupa ülkelerini enerji alanında ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ve doğal gaz ithalatının yarısından fazlasını Ukrayna üzerinden gerçekleştiren Macaristan'ın zor durumda kaldığını kaydetti.

Azerbaycan doğal gazının Macaristan'a ulaştırılması için Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile enerji konusunda ortak çalışma grubu kurma kararı aldıklarını belirten Szijjarto, "Macaristan, 2021'den itibaren Azerbaycan'ın artan ve Avrupa'ya yönelen doğal gaz üretiminden pay almak için hazır." diye konuştu.

Ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istediğine, bu kapsamda Azerbaycan doğal gazının ülkesi için çok önemli olduğuna işaret eden Szijjarto, söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda Macaristan'ın doğal gaz tedariki konusunda ciddi anlamda rahatlayacağını vurguladı.

Azerbaycan'ın Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerine yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğine dikkati çeken Szijjarto, Azerbaycan'da 500 milyar metreküpten fazla doğal gaza sahip 3 sahanın keşfedildiğini hatırlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Azerbaycan, Macaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Otizm ve Epilepsi Hastası 9 Yaşındaki Oğusan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor Erdoğan'dan Arapça Tabelalara Tepki Gösteren İYİ Partili Adaya Sert Sözler: Ahlaksıza Bak, Terbiyesize Bak MHP'li Belediye Başkan Adayı Miting Yapacağı Alanı AK Parti'li Adayın TIR'larla Kapattığını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 21:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan Azerbaycan Gazı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]